2025/2026 sezonunda Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu. Box Office verilerine göre hazırlanan listede hem klasikleşmiş yapımlar hem de yeni projeler yer aldı.
En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım
Yeni sezonda ekranlara damga vuran diziler belli oldu, sıralamadaki sürprizler dikkat çekti. İşte 2025/2026 listesi...Kaynak: Diğer
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Sezon boyunca reyting yarışında büyük rekabet yaşanırken, bazı dizilerin yükselişi, bazı güçlü yapımların ise geride kalması dikkat çekti. Özellikle zirvedeki yapım, izleyiciler için sürpriz olarak değerlendirildi.
İşte sezonun en çok izlenen dizileri…
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10. Halef: Köklerin Çağrısı
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9. Teşkilat
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8. Güller ve Günahlar
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7. Kızılcık Şerbeti
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6. A.B.İ.
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5. Eşref Rüya
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4. Sevdiğim Sensin
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3. Yeraltı
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2. Uzak Şehir
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1. Taşacak Bu Deniz
2025/2026 sezonunun en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.
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