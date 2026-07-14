Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım

En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım

Yeni sezonda ekranlara damga vuran diziler belli oldu, sıralamadaki sürprizler dikkat çekti. İşte 2025/2026 listesi...

Kaynak: Diğer
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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 1

2025/2026 sezonunda Türk televizyonlarında en çok izlenen diziler belli oldu. Box Office verilerine göre hazırlanan listede hem klasikleşmiş yapımlar hem de yeni projeler yer aldı.

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 2

Sezon boyunca reyting yarışında büyük rekabet yaşanırken, bazı dizilerin yükselişi, bazı güçlü yapımların ise geride kalması dikkat çekti. Özellikle zirvedeki yapım, izleyiciler için sürpriz olarak değerlendirildi.

İşte sezonun en çok izlenen dizileri…

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 3

10. Halef: Köklerin Çağrısı

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 4

9. Teşkilat

4 12
En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 5

8. Güller ve Günahlar

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 6

7. Kızılcık Şerbeti

6 12
En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 7

6. A.B.İ.

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 8

5. Eşref Rüya

8 12
En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 9

4. Sevdiğim Sensin

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 10

3. Yeraltı

10 12
En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 11

2. Uzak Şehir

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En çok izlenen Türk dizileri açıklandı: İşte zirvedeki yapım - Resim: 12

1. Taşacak Bu Deniz

2025/2026 sezonunun en çok izlenen dizisi olarak zirvede yer aldı.

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