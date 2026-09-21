Ülkemizde yeteri kadar tartışma konusu varken Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2001 yılında aldığı bir kararla bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Söz konusu karar, Türkiye’de futbol ligi başlangıcının 1959 yılı olduğunu benimseyip bunun öncesi yıllardaki şampiyonlukları yok sayıyordu. Kararın ardından çıkan hararetli tartışmalar bir süre sonra küllenmişti. Ancak aradan geçen yılların ardından, özellikle Galatasaray’ın üst üste şampiyonlukları sonrasında yıldız sayılarını artırmasıyla bu tartışmalar daha da alevlenerek yeniden gündeme geldi. 1959 öncesi şampiyonluklar dahil edildiğinde 28 şampiyonlukla lider konumunda olan Fenerbahçe, 1959 sonrası şampiyonluklara göre yapılan sıralamada üstünlüğü 26 kez şampiyonluğu kazanan Galatasaray’a kaptırıyor. 1959 öncesi sadece 1 şampiyonluğu olan Galatasaray 1959 sonrası kazandığı 26 şampiyonlukla toplamda 27 şampiyonluğa ulaşmasına rağmen yine de Fenerbahçe’nin gerisinde kalıyor.

Milyonlarca futbol severin ilgi alanına giren bu konuda tartışmalara son vermeyi amaçlayan Prof. Dr. Vahdettin Engin, Barış Eymen ve Barış Kenaroğlu önemli bir çalışmaya imza attı. “1959 Öncesi Gerçeği / TÜRK FUTBOLUNDA ŞAMPİYONLUKLAR” adlı kitap Yeditepe Yayınevi tarafından okurla buluşturuldu.

Türk futbolunun köklü geçmişinin, yalnızca 1959 sonrası ile sınırlandırılamayacak kadar derin ve zengin olduğunun altı çizilen çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilen futbol birikiminin, kesintisiz bir “Tarihî Devamlılık” taşıdığına dikkat çekiliyor.

Ulusal şampiyonlukların somut dayanaklarını gün yüzüne çıkaran kitapta; Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, Türk Spor Kurumu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü gibi yetkili devlet kurumlarının düzenlediği turnuvalar, dönemin resmî belgeleri ışığında okuyucuya sunuluyor. Türkiye'nin futbol hafızasının yeniden canlandırıldığı eserde; 1922’den bu yana bu sporu yöneten Türkiye Futbol Federasyonu’na da kendi tarihini arşiv kayıtlarına dayanarak “hatasız” biçimde yazabilmesi için önemli bir imkân sağlanıyor. Bu çalışma ile 1959 öncesi şampiyonluklar konusunu tartışmalı bir mesele olmaktan çıkararak; iddialar ve maksatlı yorumlar yerine, ispatlanmış gerçeklerin tüm açıklığıyla kamuoyuna aktarılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Vahdettin Engin, "Türk Futbolunda Şampiyonluklar / 1959 Öncesi Gerçeği" kitabıyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

“2001 yılında Haluk Ulusoy federasyonu keyfi bir kararla Türkiye Ligi'nin 1959'da başladığını iddia etmişti. Bu keyfi karar sonucunda 1959 yılından önce Türkiye Şampiyonu olmuş kulüplerin hakkı gasp edilmişti. Halbuki bu şampiyonluklar, kazanıldıkları yıllar itibariyle dönemin Futbol Federasyonları tarafından tescil edilmişlerdi. Yani Haluk Ulusoy federasyonu, hak edilmiş ve tescil edilmiş şampiyonlukları yok sayma gibi bir tasarrufta bulunmuştu. Bu yüzden 2002 yılında Tahkim Kurulu Haluk Ulusoy federasyonunun ligi 1959’dan başlatan keyfi kararını bozdu. "Türkiye Ligi 1959'dan önce zaten başlamıştı" dedi. Buna rağmen halihazırda federasyon hak edilmiş ve tescillenmiş şampiyonlukları gasp etmeye devam ediyor. Kitabımızda, arşiv belgeleri başta olmak üzere çok sayıda kaynak kullanarak bütün bu süreçteki gerçekleri ortaya koyduk.”

Yeditepe Yayınevi

Tel:(0212) 528 47 53

DERİN BİR SORGULAMA

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Mert Demiray, ilk romanında dikkat çekici bir edebiyat

olgunluğuyla okurunun karşısına çıkıyor. Kurmaca ile

gerçeklik arasındaki sınırları ustalıkla bulanıklaştırırken,

yazarın yalnızlığını, okumanın dönüştürücü gücünü ve

edebiyatın zamana karşı direncini katman katman işleyen

özgün bir anlatıyla ele alıyor.

Roman üzerine yazılmış romanların en güçlü geleneğiyle

konuşan, ama sesini hiçbir zaman başkasına ödünç

vermeyen bir ilk roman Siyah Ciltli Kitap…

Neden yazdığımız, neden okuduğumuz ve neden bazı

kitapların bizi ömür boyu terk etmediği üzerine de derin bir

sorgulama… Ve elbette zor bir soruya yanıt:

Biz mi kitapları okuruz, yoksa kitaplar mı bizi yazar?

Mehmet Bey, yayımlanmamış romanları, yıllardır biriktirdiği

ret mektupları ve sarsılmaz yazma tutkusu arasında yaşayan

yalnız bir yazardır.

Günlerini kitaplarla, gecelerini ise henüz yazılmamış

cümlelerle geçirirken, okur onunla birlikte Beyoğlu'nun

yağmurlu sokaklarında, sahaflarda ve meyhanelerde dolaşır.

Hep o hayal ettiği güçlü hikâyeyi aramaktadır ki hikâye onu

bulur...

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 244 89 82