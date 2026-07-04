Küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü dönemde merkez bankalarının altın stratejileri yeniden şekilleniyor. Dünya Altın Konseyi’nin Mayıs 2026 verilerine göre, küresel resmi altın rezervleri bir ayda net 41 ton arttı. Bu artış, yılın en güçlü ikinci aylık alımı olarak kayıtlara geçti.
En çok altın alan ve satan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Mayıs 2026’da merkez bankalarının altın alımları hız kazandı. Polonya ve Çin alımlarda öne çıkarken, Türkiye yılın ilk 5 ayında 81 tonluk satışla dikkat çekti. İşte en çok altın alım satımı yapan ülkeler...Züleyha Öncü
Dünya Altın Koseyi'nin verilerine göre Mayıs ayında en fazla altın alan ülkeler:
Polonya: 18 ton
Çin: 10 ton
Özbekistan: 9 ton
Kazakistan: 7 ton
Singapur: 4 ton (Eylül 2025’ten sonra ilk alım)
Yılın ilk 5 ayında ise:
Polonya 64 tonla açık ara lider
Özbekistan 33 ton
Çin 25 ton
Kazakistan 20 ton alım gerçekleştirdi
Polonya’nın toplam altın rezervi 614 tona yükselirken, hedefin 700 ton olduğu belirtildi.
Çin Alımlara Ara Vermiyor
Çin Merkez Bankası:
Mayıs ayında 10 ton altın alımı yaptı
Üst üste 20 ay net alım gerçekleştirdi
Ülkenin toplam altın rezervi yaklaşık 2 bin 331 tona, rezervler içindeki payı ise yüzde 9 seviyesine ulaştı.
Türkiye Satış Tarafında Öne Çıktı
Rapora göre Türkiye:
Mayıs ayında 3 ton altın satışı yaptı
2026’nın ilk 5 ayında toplam 81 ton satış gerçekleştirdi
Rusya da:
Mayıs ayında 6 ton, yıl genelinde ise 34 ton altın satışı yaptı
Altına İlgi Artarak Sürüyor
Dünya Altın Konseyi’nin araştırmasına göre:
Merkez bankalarının yüzde 89’u önümüzdeki 12 ayda küresel rezervlerin artmasını bekliyor
Yüzde 45’i kendi altın rezervlerini artırmayı planlıyor
Bu oran, şimdiye kadar ölçülen en yüksek seviyelerden biri olarak öne çıkıyor.
Güney Kore ve Latin Amerika'da da Hareketlilik
Raporda Güney Kore Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın destekli ETF'lere yatırım hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan Latin Amerika'da da altın alımları dikkat çekiyor. Şili yılbaşından bu yana yaklaşık 8 ton, Guatemala 2 ton, Bolivya ve Uruguay ise 1'er ton altın alımı gerçekleştirdi. Rapor, bölgedeki bu eğilimin önümüzdeki dönemde güçlenebileceğine işaret etti.
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