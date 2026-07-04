En çok altın alan ve satan ülkeler açıklandı: Türkiye’nin listedeki yeri şaşırttı

Güney Kore ve Latin Amerika'da da Hareketlilik

Raporda Güney Kore Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın destekli ETF'lere yatırım hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan Latin Amerika'da da altın alımları dikkat çekiyor. Şili yılbaşından bu yana yaklaşık 8 ton, Guatemala 2 ton, Bolivya ve Uruguay ise 1'er ton altın alımı gerçekleştirdi. Rapor, bölgedeki bu eğilimin önümüzdeki dönemde güçlenebileceğine işaret etti.