Dünyada nükleer silah sahibi kaç ülke var?
2026 yılı itibarıyla dünyada nükleer silaha sahip olduğu bilinen 9 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin cephanelikleri ve modernizasyon çalışmaları küresel güç dengesi açısından yakından takip ediliyor.
En büyük nükleer güç sahibi ülkeler belli oldu: Liste güncellendi
Dünyada nükleer silah sahibi ülke sayısı sınırlı olsa da bu ülkelerin sahip olduğu cephanelik küresel güvenlik dengelerini doğrudan etkiliyor. 2026 verilerine göre hangi ülkenin kaç nükleer başlığa sahip olduğu yeniden gündemde.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Küresel güç dengesi nükleer başlıklara bağlı
Nükleer silahlar, ülkelerin askeri gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Özellikle büyük güçlerin sahip olduğu başlık sayısı uluslararası dengeleri doğrudan etkiliyor.
Kuzey Kore
Kuzey Kore’nin nükleer cephaneliğinde 30 ile 50 arasında nükleer başlık bulunduğu tahmin ediliyor.
İsrail
Resmi olarak açıklanmamış olsa da İsrail’in yaklaşık 90 nükleer başlığa sahip olduğu değerlendiriliyor.
Hindistan
Hindistan’ın nükleer cephaneliğinde yaklaşık 164 nükleer başlık bulunduğu tahmin ediliyor.
Pakistan
Pakistan’ın nükleer başlık sayısının 165 civarında olduğu ifade ediliyor.
İngiltere
İngiltere’nin nükleer cephaneliğinde yaklaşık 225 nükleer başlık bulunuyor.
Fransa
Fransa’nın sahip olduğu nükleer başlık sayısının 290 civarında olduğu tahmin ediliyor.
Çin
Son yıllarda nükleer kapasitesini artıran Çin’in yaklaşık 410 nükleer başlığa sahip olduğu belirtiliyor.
ABD
ABD, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerinden birine sahip ülkelerden biri. Ülkenin yaklaşık 5 bin 244 nükleer başlığı bulunduğu tahmin ediliyor.
Rusya
Rusya ise yaklaşık 5 bin 899 nükleer başlık ile dünyadaki en büyük nükleer cephaneliğe sahip ülke olarak öne çıkıyor.
Nükleer güç dengesi tartışılıyor
Uzmanlara göre nükleer silahların sayısı kadar modernizasyon programları da küresel güvenlik açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle nükleer güçlerin cephanelikleri uluslararası politikada yakından izleniyor.