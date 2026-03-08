Adalet Bakanlığı’na Yılmaz Tunç yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı’na ise Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi atanmıştı. Fakat son günlerde kulislerdeki kabine hareketliliği devam ediyor.

Ramazan bayramının ardından ikinci dalga bir kabine değişikliğinin meydana gelmesi bekleniyor. Ankara kulislerinden alınan bilgiye göre, minimum 4 bakanlıkta değişiklik meydana gelecek.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinde Bakan Ersoy'un sorumluluğu olduğu gerekçesiyle ailelerin yakınları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, 1.5 milyar lira değerindeki lüks yatını sahibi olduğu Bodrum Maxx Royal Oteli’nin önüne demirlemesi de gündemde eleştirilen bir konu olmuştu.

MİNİMUM 4 BAKANLIKTA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un görevden alınabileceği Ankara kulislerinde konuşulan en önemli konular arasında yer alıyor. Yerine düşünülen isimler arasında 2 kişi öne çıkıyor. Erkan Güral ve Batuhan Mumcu.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yerine, Fatin Rüştü Karakaş’ın gelmesi beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yerine ise Faruk Özçelik ile Ahmet Aydın isimlerinden birinin atanması bekleniyor.

Kulislerde konuşulan bir diğer isim ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Göktaş’ın yerine de sürpriz bir ismin atanması beklenirken, birkaç bakanlıkta daha değişim olabileceği belirtiliyor.