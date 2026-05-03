Emtia piyasaları, geride bıraktığımız haftayı jeopolitik gerilimlerin gölgesinde, oldukça hareketli tamamladı. ABD ile İran arasındaki müzakerelere dair belirsizlikler, Hürmüz Boğazı’ndaki arz endişeleri ve merkez bankalarının faiz kararları, fiyatlamaların ana rotasını belirledi.

BRENT PETROL’DE SERT YÜKSELİŞ

Haftanın en çok dikkat çeken emtiası, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş riskleri ve ABD’nin İran limanlarına yönelik abluka hazırlığı nedeniyle Brent petrol oldu. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda %7,4 oranında değer kazandı. ABD’de ticari ham petrol stokları 6,2 milyon varil azalarak 459,5 milyon varile geriledi.

OPEC+ Çatlağı: Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı alması piyasalarda şok etkisi yarattı. Barclays, 2026 yılı Brent petrol fiyat tahminini 85 dolardan 100 dolara yükseltti; krizin uzaması halinde 110 doların görülebileceği uyarısında bulundu. Enerji güvenliği endişeleri ve Avrupa'daki maliyet artışlarıyla doğal gaz fiyatları %10,2 yükseldi.

MERKEZ BANKALARI: "BEKLE VE GÖR" POLİTİKASI

Enflasyon risklerinin sürdüğü ortamda, majör merkez bankaları faiz konusunda temkinli duruşunu korudu. Fed, ECB, BoE ve BoJ politika faizlerini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Fed'in faiz kararı 4 muhalif oya karşı 8 oyla alınırken, Başkan Powell'ın mesajları ilave sıkılaşma ihtimalini masada bıraktı. Satış baskısının artmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,3970'e yükseldi.

PALADYUM HARİÇ KAYIP

Yüksek tahvil faizleri ve doların etkisiyle değerli metaller haftayı genel olarak negatif kapattı.Değerli Metaller: Haftalık bazda paladyum %1,9 artarken; altın %2, platin %1,4 ve gümüş %0,4 değer kaybetti. Çin’den gelen karışık PMI verileri baz metallerde yönü belirsizleştirdi. Nikel %1,2 değer kazanırken; bakır %1,9, alüminyum %1,8 ve çinko %3,8 geriledi.

KAHVE HARİÇ POZİTİF

Enerji maliyetlerindeki artışın biyoyakıt talebini tetiklemesi, tarım ürünlerinde yukarı yönlü bir hareket sağladı. Mısır %3,5, buğday %3,2, soya fasulyesi %2 ve pirinç %0,7 yükseliş kaydetti. Buğday fiyatları hafta içinde Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Pamuk %6,2, şeker %6,1 ve kakao %4,9 artarken; kahve %1,7 değer kaybetti.

GELECEK HAFTA NE BEKLENİYOR?

Yatırımcıların odak noktası, ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Bu veri, Fed'in faiz patikasına dair en önemli ipucu olarak kabul ediliyor.