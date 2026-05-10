Küresel emtia piyasaları geçtiğimiz haftayı; Orta Doğu’da barış umutları, ABD-İran arasındaki olası anlaşma beklentileri ve ABD iş gücü piyasasından gelen sinyallerin gölgesinde tamamladı. Enerji sevkiyat yollarına dair risk priminin azalması ve dolar endeksindeki zayıflama, emtia gruplarında sert ayrışmaları beraberinde getirdi.

Enerji ve Değerli Metaller: Savaş Primi Siliniyor

Orta Doğu’da kalıcı barış ihtimali, enerji fiyatları üzerindeki "savaş yükünü" hafifletti. Brent Petrol ABD-İran görüşmelerindeki olumlu hava ve Hürmüz Boğazı riskinin azalmasıyla haftalık bazda yüzde 8,1 değer kaybetti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskısını azaltması ve doların kan kaybetmesi değerli metalleri destekledi. Gümüş yüzde 6,5, platin yüzde 3,6 ve altın %2,2 yükselirken; paladyum %2,3 gerileyerek negatif ayrıştı.

SANAYİDE BAKIR LİDERLİĞİ

Sanayi metallerinde karışık bir seyir hakim olsa da yapısal talep hikayesi olan metaller öne çıktı. Bakır Yapay zeka, veri merkezleri ve yeşil enerji yatırımlarına yönelik güçlü beklentilerle %5,4 artış kaydederek baz metallerin zirvesine yerleşti. Nikel, Endonezya’daki üretim artışı ve küresel arz fazlası endişeleriyle yüzde 2,4 değer kaybetti.

ABD EKONOMİSİ VE FED BEKLENTİLERİ

ABD'de açıklanan Nisan ayı tarım dışı istihdam verileri (115 bin artış) ve sabit kalan işsizlik oranı (yüzde 4,3), ekonomide "sert iniş" korkularını dindirdi. Ücret artışlarının yıllık bazda yüzde 3,6 ile sınırlı kalması, enflasyonun kontrol altına alınabileceği sinyalini vererek Fed’in faiz indirimi ihtimalini masada tutmaya devam etti.

KAKAODA REKOR, KAHVEDE BREZİLYA BASKISI

Tarım emtialarında ürün bazlı arz-talep dengesi fiyatları şekillendirdi. Kakao fon alımları ve Batı Afrika’daki üretim endişeleriyle haftayı yüzde 17,9 gibi sert bir yükselişle kapattı. Kahve Brezilya’da 2026-2027 sezonu için rekoltenin yüzde 11,5 artacağı beklentisi fiyatları yüzde 4,3 aşağı çekti. Hububat ABD’de ekim faaliyetlerinin hızlanmasıyla buğday ve mısırda düşüş görülürken, pirinç arz belirsizlikleriyle yüzde 8,7 değer kazandı.