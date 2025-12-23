İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması büyüyor. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneği alınan Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ERDİNÇ SERBEST

Gazeteci Emrullah Erdinç, soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdinç’in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Erdinç, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Erdinç serbest bırakıldı.