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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Mor’un yeni takımı resmen netleşti. Uzun süredir yeni adresi merak edilen milli futbolcu, kariyerine Hollanda’da devam etme kararı aldı.

NEC NİJMEGEN İLE İMZALADI

Bir süredir deneme antrenmanlarına çıktığı Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen ile anlaşan Emre Mor, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

YENİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe’de beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcu, yeni takımında kariyerini yeniden çıkışa geçirmek istiyor.

HOLLANDA’DA YENİ FIRSAT

Hollanda futbolunun genç oyunculara sunduğu gelişim ortamı, Emre Mor için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Milli oyuncunun, NEC Nijmegen’de daha fazla süre alarak form tutması hedefleniyor.