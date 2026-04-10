Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yürütüldü. Şüpheliler hakkında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini gibi suçlamalarla işlem başlatıldı.

Gözaltı listesinde Burak Deniz, Mert Demir, Norm Ender (Ender Eroğlu) ve Enes Güler gibi isimler de yer aldı. Operasyon sırasında 2 şüphelinin firari olduğu, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

TÜM ŞÜPHELİLER “YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI” ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan kişiler, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı Kartal Adliyesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, tüm şüphelilerin “yurt dışı çıkış yasağı” şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Serbest kalmasının ardından sessizliğini bozan Emre Fel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gün boyunca yoğun bir süreçten geçtiğini belirtti. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden sanatçı, hayatı boyunca bu tür konularla hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti.

Kendisinden emin olduğunu dile getiren Fel, soruşturma sürecinde kendisinden talep edilen tüm işlemleri eksiksiz yerine getirdiğini ve şu an evinde olduğunu söyledi.

Öte yandan yaşanan gelişmeler nedeniyle planlanan Adana konserini ertelemek zorunda kaldığını duyuran sanatçı, dinleyicilerden özür dileyerek turne programına kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.