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Fenerbahçe'nin aldığı sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal da tartışmaların odağına geldi.

Karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Emre Bol, Kartal hakkında kinayeli ifadeler kullandı.

Bol, puan kaybının İsmail Kartal'a bağlanamayacağını söylerken, teknik adamın göreve geliş süresine gönderme yaptı.

“ADAM DAHA TAKIMI TANIYACAK”

Emre Bol, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Ben puan kaybını İsmail Kartal'a bağlamıyorum. Adam geleli daha 1 gün oldu. Adam daha takımı tanıyacak.”



Bol'un bu sözleri, Kartal'ın Fenerbahçe'yi ve mevcut oyuncu grubunu zaten yakından tanımasına yönelik kinayeli bir gönderme olarak dikkat çekti.