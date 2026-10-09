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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Zorlu mücadele öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun eski takımı Galatasaray'a karşı performansı gündeme geldi.

9 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET

Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a 9 kez rakip olan Emre Belözoğlu, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlar, Galatasaray karşısında 5 gol atarken kalelerinde 21 gol gördü. Deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılılara karşı maç başına puan ortalaması ise 0,89 oldu.

SON KARŞILAŞMAYI KAZANDI

Emre Belözoğlu, Galatasaray'a karşı son maçına 17 Mayıs 2026 tarihinde Kasımpaşa'nın başında çıktı.

Kasımpaşa, sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak sarı-kırmızılı ekip karşısında önemli bir galibiyet elde etti.

GALATASARAY'A KARŞI EN FARKLI YENİLGİSİ

Belözoğlu'nun Galatasaray karşısında yaşadığı en farklı mağlubiyet, 12 Kasım 2022 tarihinde Başakşehir'in başında aldığı 7-0'lık yenilgi oldu.

Ayrıca 21 Aralık 2025'te Kasımpaşa'nın başında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Belözoğlu, bu kez RAMS Park'ta farklı bir sonuç almayı hedefliyor.