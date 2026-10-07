Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Maçkolik YouTube kanalında kariyerini Real Madrid'de sürdüren Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal'a gönderme: 'Fenerbahçe oynattı'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Arda Güler'in Fenerbahçe A Takımı'na yükseliş sürecini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Belözoğlu'nun sözleri, İsmail Kartal'ın daha önce yaptığı açıklamaya gönderme olarak yorumlandı.Furkan Çelik
'ARDA İÇİN İŞLER MÜKEMMEL GİDİYOR'
Belözoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlandığı dönemde milli futbolcuyla yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:
"Arda Güler oynamadığı zaman gitmiştim yanına. Şimdi çok özel olacak, çok detayına girmeden...
"Ona Vinicius Junior'un ilk oynadığı senenin dakikalarını ve sürelerini gösterdim. Çok üzülüyordu oynamıyor diye. Bir baktı ki kendisinin rakamları ve sayıları çok daha üstünde."
"Sanki ağır gidiyor gibi işler düşünmesine gerek yok. Benim kardeşim, çok seviyorum onu. Arda için işler mükemmel gidiyor. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor."
"Ona 'Etrafına bir bak, stadyuma bir bak, kolundaki kupa sayısına bak. Buradan kaptan olarak inşallah bir gün Türkiye'ye dön, gönlündeki takımda futbolu bırak. Senin için mükemmel bir hatıra olarak kalır.' dedim."
'BEN ÇIKARMADIM, FENERBAHÇE ÇIKARDI'
Fenerbahçe'de sportif direktörlük yaptığı dönemde Arda Güler'i izlediğini anlatan Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Tahir hoca 'Çok iyi bir oyuncumuz var altyapıda' dedi, onu izlemeye gittik.
45 dakika izledim Arda Güler'i ve A takıma çıkması gerektiğini söyledim hocalarımıza. ‘Ben çıkardım onu’ demek çok klişe olacak, ben çıkartmadım öyle söyleyeyim. Fenerbahçe çıkardı, Fenerbahçe oynattı." dedi.
Emre Belözoğlu'nun "Ben çıkartmadım. Fenerbahçe çıkardı, Fenerbahçe oynattı." sözleri İsmail Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamaya gönderme olarak yorumlandı.
İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Arda Güler ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"Arda bizde yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Arda Güler'i Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım."