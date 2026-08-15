Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının performansını değerlendirirken genç futbolcuların gelişimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

'ÇALIŞMALARIMIZI KARŞILIĞINI ALDIĞIMIZ ANLAR OLDU'

Sezon öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Belözoğlu, "Sezon başı kampı itibarıyla iyi çalıştık. Bu oyunu sahaya yansıtırken oyuncularımız çok acı çekti, 40-45 gün çok yoğun bir tempoda çalıştık. Bugün bu çalışmaların karşılığını aldığımız anlar oldu." diye konuştu.

'GENÇ OYUNCULARIN GELİŞİMİNİ SABIRLA BEKLEYECEĞİZ'

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın genç futbolcuları geliştirerek Türk futboluna kazandırma hedefinin altını çizerek, "Gelişeceğiz. Kulübümüzün vizyonuyla Türk futboluna yeni oyuncular kazandıracağız. Bu genç oyuncuların gelişimini sabırla destekleyeceğiz." dedi.

'SKORLARIN DA GELDİĞİ SÜREÇLERİ YAŞARIZ'

Takımının oyunundan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Belözoğlu, "İnşallah Kasımpaşa, sonunda skorların da geldiği süreçleri hep beraber yaşar. Oyuna giren, çıkan, kulübede olan tüm oyuncularımın emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.