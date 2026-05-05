Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala düşme hattının 4 puan üzerinde, 13. sırada yer alıyor. Kulüp, kalan maçlar öncesi hem ligde kalma mücadelesini hem de gelecek sezon planlamasını birlikte yürütüyor.

“SON 2 MAÇA KALDI”

Kasımpaşa Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, HT Spor’a yaptığı açıklamada kritik sürece dikkat çekti. Kazancı, “Dün kazansaydık neredeyse bitmişti ama 1 puanla yetindik. Son 2 maça kaldı. Gençlerbirliği karşısında alacağımız puan ya da puanlarla ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyeceğiz” dedi.

Kazancı ayrıca ligin alt sıralarında büyük bir mücadele olduğunu vurgulayarak, “Herkesin düşmeme çabası var, çok ciddi bir rekabet yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“KASIMPAŞA ÜRETİM MERKEZİ OLACAK”

Kulübün uzun vadeli hedeflerine de değinen Kazancı, Kasımpaşa’yı bir “üretim merkezi” haline getirmek istediklerini söyledi.

Altyapıya yatırım yapacaklarını belirten Kazancı, modern futbol anlayışına uygun, genç ve atletik bir takım kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU’NUN GELECEĞİ NET

Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Kazancı, teknik direktörün görevine devam edeceğini belirtti. “Emre hocanın kontratı devam ediyor, çok iyi bir ilişkimiz var. Kulübün parçası gibi hareket ediyor” dedi.

Belözoğlu, Aralık 2025’te göreve geldiği Kasımpaşa’da şu ana kadar 18 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY MAÇI İÇİN ALTERNATİF STAT İHTİMALİ

Galatasaray ile sezonun son haftasında oynanacak maçın mevcut planlamaya göre Kasımpaşa stadında oynanacağı belirtildi. Ancak şampiyonluk ve ligde kalma durumuna göre maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu gibi farklı bir statta oynanma ihtimali de gündemde.