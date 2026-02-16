Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Kasımpaşa-Fatih Karagümrük maçıyla sona erdi.

KASIMPAŞA KRİTİK MÜCADELEYİ KAZANDI

Küme hattından kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Kasımpaşa, lig sonuncusu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 8. MAÇTA İLK GALİBİYET

Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8. maçta ilk galibiyetini alan Kasımpaşa ayrıca 8 maçlık 3 puan hasretine de son verdi.

YENİ TRANSFERLER GOLLERİ ATTI: KEREM, CENK, İRFAN CAN

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri ise ara transfer döneminde takıma katılan tecrübeli oyuncuları Kerem Demirbay, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

FATİH KARAGÜMRÜK SON DAKİKALARDA AÇILDI AMA YETMEDİ

Son bölüme 3-0 geride giren Fatih Karagümrük, 80'de Filip Mladenovic ve uzatmalarda Ahmed Traore ile bulduğu gollerle umutlansa da geri dönüşü tamamlayamadı.

KASIMPAŞA KÜME HATTINDAN KURTULDU

Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Kasımpaşa küme hattından kurtulurken Fatih Karagümrük 12 puanda son sırada kaldı.