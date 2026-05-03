Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



“ZOR HAFTALARA GİRDİK”

Belözoğlu, ligde kritik bir sürece girdiklerini belirterek, “Herkes için çok zor haftalar. Kazansaydık çok daha rahatlayacağımız bir süreç olabilirdi. Haftaya başladığımızda düşme hattıyla 2 puan fark vardı, şimdi 4 puan oldu. Teknik adamların işi kolay değil, bu zorluğu her takım yaşıyor” dedi.



“1 PUANA SEVİNMİYORUM”

Tecrübeli teknik adam, alınan beraberliğe sevinmediğini vurgulayarak, “1 puana sevinmiyorum. 3 puanla 4 puan arasındaki farkı bilecek tecrübeye sahibim. Oyun anlamında üstün taraf bizdik. Golü bulduktan sonra Kocaelispor oyunu soğutmak istedi” ifadelerini kullandı.



“MEYDAN OKUMA HAFTASI OLACAK”

Önlerindeki sürecin zorlu geçeceğini söyleyen Belözoğlu, “Meydan okuma haftası olacak. İnşallah Ankara’dan kafamız dik şekilde dönmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.