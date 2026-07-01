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ABD'nin New York kentinde bulunan Empire State Binası'nda sıra dışı bir olay yaşandı. Anten kulesinin en üst noktasına çıkan iki kişi, dünya barışı çağrısı yapan büyük bir pankart açarak dikkat çekti.

Yaklaşık 443 metre yükseklikteki anten kulesinin tepesine çıkan iki kişi, kırmızı ikaz lambasının bulunduğu bölümde tutunarak siyah renkli bir pankart açtı. Pankartta, "Sevginin gücü, güç tutkusunu yendiğinde dünya barışı mümkün olur" mesajı yer aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIĞI İZLENİMİ VERDİ

Yerel televizyon kanalının havadan çektiği görüntülere göre ikili, bir süre sonra anten yapısındaki daha alt bir platforma indi. Burada kısa süre duran kişilerden biri diz çökerek evlilik teklifinde bulunduğu izlenimi verirken, ardından birbirlerine sarılıp öptü.

İki kişinin kimlikleri ile anten kulesinin zirvesine nasıl ve ne zaman çıktıkları ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.