Gazeteci-yazar Çağdaş Bayraktar’ın Kırmızı kedi yayınevinden çıkan “Deniz Üstü Köpürür-Emperyalizmin hedefindeki Amiral” adlı kitabı hakkında emekli tümgeneral Cem Gürdeniz, “Bu eser bir anı kitabı değildir; bir hafıza ve sorumluluk manifestosudur. Çağdaş Bayraktar, Türkiye’nin yaşadığı ihanetleri ve haksızlıkları unutturmamak, gelecek kuşaklara öğretmek gibi ağır bir görevi yerine getirmektedir. Bu duruşuyla gerçek bir bayraktardır. Türkiye’nin yetiştirdiği en seçkin amirallerden Cem Çakmak’ın bu kitapla ölümsüzleştirilmesi, tarihsel hafıza açısından çok büyük bir katkıdır.” diyor.

Çağdaş Bayraktar ise Cumhuriyet’ten Gamze Akdemir’e yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye’de son 25 yılda yaşanan dönüşümdeki en büyük etmenlerden birisi, vatanseverleri hedef alan kumpas davalar oldu. Deniz Kuvvetleri’nde önü en açık komutanlardan Tuğamiral Cem Aziz Çakmak, Balyoz kumpasında hedef oldu.

Kendisinin, ordusunun ve ülkesinin başına gelenleri hiçbir zaman hazmedemeyen Amiral Çakmak, ihmalin de etkisiyle cezaevinde akciğer kanserine yakalandı. Düşman tavır bu aşamada da sürdü. Hastalığı çok kritik bir evreye geldikten sonra tedavisi için infazı ertelendi. 3 Temmuz 2015’te aramızdan ayrıldı.

İlk başta Amiral Çakmak’ın yaşam öyküsünü bir ahde vefa duygusuyla sembolik olarak yazmayı düşünüyordum. Ancak sonra onun hedef olduğu olayların Türkiye’nin hedef olduğu olaylarla örtüştüğünü fark ettim.

1 Mart 2003’te, 62 bin ABD askerinin Türkiye’de konuşlanabilmesini ve başta limanlar olmak üzere vatan toprağında adeta işgal ordusu gibi davranabilmesine izin vermeyi hedefleyen tezkere TBMM’den geçmedi.

Bu, emperyalizm için kabul edilemez bulundu ve bu direnişte pay sahibi olan sivil ve askeri tüm unsurlara karşı FETÖ eliyle operasyonlar başladı.

Amiral Çakmak’a yapılan operasyon yalnızca ona değil, bizzat Türkiye’nin kurucu felsefesini, üniter yapısını ve ulusal kimliğini hedef alıyordu. Araştırmalarım ve ulaştığım belgeler de bu olguyu doğruladı.

Donanmanın kutup yıldızı Amiral Çakmak da özellikle Akdeniz’de Türkiye’nin çıkarlarının savunulmasına yönelik harekâtların merkezindeydi. Deniz Kuvvetleri tarafından belirlenen planların sahada kusursuzca uygulanmasının büyük bir pay sahibiydi.

Öte yandan da bu yetenekleriyle yabancı unsurlar tarafından da fark edildi. Böylece kendisinin bile düşündüğünden çok daha önce, 2000’li yılların en başında emperyalizm tarafından kara listeye alındı.

Deniz Üstü Köpürür, yalnızca Cem Aziz Çakmak’ın yaşam öyküsünün anlatıldığı bir kitap değil, yanı sıra Türkiye’nin son 20 yılda yaşadığı emperyalist saldırıyı ve sonuçlarını ortaya koyan bir çalışma.”

Çağdaş Bayraktar, bu kitapla “Emperyalizmi karşısına almayacak bir muhalefet anlayışının Türkiye için yalnızca tehlike yaratacağını ortaya koyan bir işaret fişeği.” fırlatıyor.

Kitabı bir solukta okudum. Ergenekon-Balyoz kumpasında başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin verdiği subay kaybı, bir savaş kaybetmiş ülkenin kaybından fazladır!

Dolayısıyla, bu kayıpların asıl sebeplerini bilmek ve gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Bayraktar, tuğamiral Cem Aziz Çakmak’a yapılan zulmün röntgenini değil MR’ını çekerek, o dönem boyunca silah arkadaşlarına sahip çıkmayan dönemin komutanlarını da tarih ve millet önüne çıkarmış oluyor.

Aslında emperyalizmin hedefinde olan Cem Aziz Çakmak değil doğrudan Türk Milleti’dir. Emperyalist saldırı sona ermiş de değildir, aksine daha da şiddetlenmiştir ve Türkiye’ye son darbeyi vurma hazırlıkları söz konusudur.

Fiilen kuruluş felsefesinden koparılan devletin, Anayasal olarak da bir federasyona çevrilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti yerine Türk-Arap-Kürt Federasyonu kurulması artık emperyalistlerin projesi olmaktan çıkmış, devleti yönetenlerin “sevda”sı haline dönüşmüştür. Türk Milleti’nin tarih sayfalarından bile çıkarılması hedeflenmektedir.

Böyle günlerde, milleti, milli devleti, bağımsızlığı savunmak namuslu Türk aydınlarına düşmüştür. Çağdaş Bayraktar, bu kitapla yaradılışının gereğini yaptı. Zaten bütün Türkler yaradılışına uygun davransa ortada hiçbir sorun kalmaz. Bu kitap göstermiştir ki millet bu cevhere sahiptir ve yine gereğini yapacaktır.