İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği Süper Kupa finaline ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'YAĞMURLUK İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşmasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında olmak üzere stad içi, stad çevresi ve güzergâh ile İstanbul genelinde toplam 13.000 Emniyet Personeli görevlendirilmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde müsabaka, herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır.

Sosyal medyada yer alan, stad içerisinde görevli Polis Memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur.

Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dâhil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerde görülen yağmurlukların ise, maç organizasyonu kapsamında stadda görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan kulüplerimize, taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz."