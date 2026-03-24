Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul
Emniyette yeni dönem: Polislerin mesaisi sil baştan

Emniyet teşkilatının uzun yıllardır beklediği köklü düzenleme geliyor. Yeni Polis Meslek Kanunu taslağıyla polislerin düzensiz mesai saatleri net kurallara bağlanırken, sağlık, psikolojik destek, sosyal güvence ve lojman imkanları güçlendirilecek. Görev ve yetki tanımları netleşecek.

Emniyet teşkilatının uzun süredir beklediği köklü düzenlemede sona yaklaşıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Polis Meslek Kanunu taslağıyla polislerin düzensiz çalışma saatleri net kurallara bağlanırken, sağlık, psikolojik destek, sosyal güvence ve lojman imkanları önemli ölçüde güçlendirilecek.

Mevcut Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun günümüz şartlarına yetersiz kalması nedeniyle uzun süredir üzerinde çalışılan taslak, teşkilatın çalışma yapısını baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Taslakta özellikle yoğun mesai yükü ve düzensiz çalışma saatlerine yönelik yeni bir sistem kurulması planlanıyor.

POLİSLERİN MESAİ SAATLERİNE KÖKLÜ DÜZENLEME GELİYOR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddeleri, polislerin günlük çalışma pratiğini doğrudan etkileyecek. Uzun ve düzensiz mesai saatleri yeniden ele alınacak, fazla mesai uygulamaları ile izin hakları net kurallara bağlanacak. Özlük haklarında da genel iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.

GÖREV VE YETKİ TANIMLARI DAHA AÇIK HALE GELECEK

Taslakta öne çıkan bir diğer önemli başlık, polislerin görev ve yetki tanımlarının netleştirilmesi. Sahada yaşanan uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi amacıyla yetki sınırları daha açık bir şekilde belirlenecek.

Sendikal haklar ve bağımsız denetim mekanizmalarına ilişkin düzenlemelerin de taslakta yer alması bekleniyor

SAĞLIK, PSİKOLOJİK DESTEK VE SOSYAL GÜVENCE GÜÇLENECEK

Polislerin zorlu çalışma koşullarını dikkate alan taslak, sağlık hizmetleri, psikolojik destek mekanizmaları ve sosyal güvenceleri önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor.

Lojman imkanlarının iyileştirilmesi de düzenlemenin öncelikli maddeleri arasında bulunuyor.

EĞİTİM VE MESLEKİ GELİŞİMDE ULUSLARARASI STANDARTLAR

Taslakta eğitim ve mesleki gelişim alanında uluslararası standartlara uyumun sağlanması da amaçlanıyor.

Böylece teşkilatın nitelikli insan kaynağının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

