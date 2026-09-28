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Kaynak: ANKA

Emniyet teşkilatındaki sivil personelin eylemi sonrası yapılan açıklamada, art arda yaşanan intihar vakaları ve çözüm bekleyen ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlar yeniden gündeme taşındı.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sendika, eylemin emniyet teşkilatında son dönemde yaşanan intihar vakalarına, ağırlaşan geçim sıkıntısına ve uzun süredir çözüm bekleyen ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, geçen yıl 5 sendika üyesinin intihar nedeniyle hayatını kaybettiği, geçtiğimiz hafta ise Bursa ve İstanbul’da Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan iki üyenin intihar girişiminde bulunduğu ifade edildi. Sendika, emekli bir emniyet teşkilatı mensubunun Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son vermesini de hatırlatarak, "Bir teşkilat mensubumuzu, bir üyemizi daha kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Her vakanın bireysel ve çevresel nedenlerinin farklı olabileceği vurgulanan açıklamada, geçim sıkıntısı, ekonomik yetersizlikler, baskı ve mobbing, keyfî görevlendirmeler, çalışma koşulları ve gelecek kaygısının teşkilat mensupları üzerindeki etkisinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.

Sendika, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması, 3600 ek gösterge, eşit işe eşit ücret, ücretsiz ulaşım, 5510 sayılı Kanun’dan kaynaklanan emeklilik kayıplarının giderilmesi ve emeklilere yansıtılmayan seyyanen artış konusunda düzenleme yapılmasını talep etti.

Eylemin herhangi bir kişi, kurum veya makamı hedef almadığı belirtilen açıklamada, "Bugün ortaya koyduğumuz irade, sorunlarımızın görünür hale gelmesi, teşkilat mensuplarımızın sesinin duyulması ve çözüm için gerekli adımların atılması içindir" denildi.

Emniyet teşkilatında görev yapan sivil memurlar tarafından kurulup yönetildiğini belirten sendika, sorunların çözümünde diyalog süreçlerinin muhataplarından biri olmak istediğini ve ekonomik ile sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik kalıcı adımlar beklediğini bildirdi.