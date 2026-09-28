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Kaynak: ANKA

Emniyet Teşkilatı Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, saat 13.00 itibarıyla iş bırakma eylemine başladıklarını açıkladı.

Sendika, eylemin herhangi bir kişi veya kurumu hedef almadığını, uzun süredir dile getirilen sorunların çözülmesi ve somut adımlar atılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

“BİR ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZI DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ”

Açıklamada, son dönemde Emniyet Teşkilatı'nda yaşanan intihar vakaları ve girişimlerine dikkat çekilerek, “Bir üyemizi, bir teşkilat mensubumuzu, bir çalışma arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz” denildi.

Ekonomik sıkıntılar, ağır çalışma şartları, mesleki belirsizlikler ve geleceğe ilişkin kaygıların çözümünün daha fazla ertelenmemesi gerektiği ifade edildi.

SENDİKA TALEPLERİNİ SIRALADI

Sendika; Yardımcı Hizmetler Sınıfının statü ve görev tanımı sorunlarının çözülmesi, görevde yükselme ve kariyer imkanlarının geliştirilmesi, 3600 ek gösterge, eşit işe eşit ücret ve ücretsiz ulaşım taleplerini sıraladı.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'dan kaynaklanan emeklilikteki gelir kayıplarının giderilmesi, emeklilerin seyyanen zam kayıplarının telafi edilmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ile mobbing ve ağır çalışma şartlarıyla etkin mücadele edilmesi istendi.

“BU ADIM BİR SON DEĞİL”

Emniyet mensuplarının görevde ve emeklilikte insanca yaşam koşullarına sahip olduğu bir çalışma düzeni talep edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün attığımız bu adım bir son değil; çözüm için güçlü bir başlangıçtır. Sesimizin duyulmasını, sorunlarımızın görülmesini ve yıllardır bekleyen taleplerimizin artık çözüm iradesiyle ele alınmasını istiyoruz. Çünkü artık söz değil, çözüm zamanı. Emniyet Teşkilatı mensupları çözüm bekliyor.”