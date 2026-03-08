Emniyet Genel Müdürlüğü, araçlarda kullanılan standart plakalar ile “APP plaka” olarak bilinen ve mevzuata aykırı şekilde üretilen plakalar arasındaki farkları göstermek amacıyla bir bilgilendirme videosu yayımladı.

Standart dışı APP plakalarla ilgili denetimler 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme ve amaçlı yapılacaktır.

APP plaka kullanan sürücülerimizin 1 Nisan’a kadar plakalarını standart plaka ile değiştirmeleri gerekmektedir!

⬇️ pic.twitter.com/FzrwhVMmjc — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 7, 2026

Hazırlanan videoda, resmi standartlara uygun plakalar ile APP plakalar yan yana gösterilerek aralarındaki tasarım ve güvenlik farkları anlatıldı. Yetkililer, standart plakaların belirli ölçü, font ve güvenlik özelliklerine sahip olduğunu, APP plakaların ise bu kurallara uymadığı için yasal olmadığını vurguladı.

Sahte ve yasa dışı yollarla alınan kalın karakterli APP plakalar nedeniyle denetimlerin de artırıldığı belirtiliyor. Bu plakaları kullanan sürücülere ağır cezalar uygulanırken, halihazırda APP plaka kullanan milyonlarca kişi plakalarını değiştirmek için plaka basım noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varan cezalar kesilebiliyor ve araçlar trafikten men edilebiliyor. İlk tespitte sürücülere 140 bin lira ceza uygulanırken, ikinci kez yakalanılması durumunda ceza 280 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Yetkililer, sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için araçlarında yalnızca mevzuata uygun standart plaka kullanmaları gerektiğini hatırlattı.