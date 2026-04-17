Anasayfa Dünya Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya

New York’ta 5 milyon dolar üzeri ikinci konutlara vergi planı, siyaset ile milyarderleri karşı karşıya getirdi. Belediye Başkanı Zohran Mamdani “zenginleri hedefliyoruz” derken, Wall Street cephesi sert tepki gösterdi.

Cemile Kurel
Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 1

ABD’nin en önemli finans merkezlerinden New York’ta, Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile eyalet yönetiminin gündeme getirdiği “ikinci konut vergisi” önerisi, ülkenin en varlıklı kesimleri ile siyaset dünyasını karşı karşıya getirdi.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 2

5 MİLYON DOLAR ÜZERİ KONUTLAR HEDEFTE

Yeni düzenlemeye göre, değeri 5 milyon doların üzerindeki ikinci konutlardan ek vergi alınması planlanıyor. Demokrat Sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani, bu adımın “servetini New York gayrimenkulünde tutan ancak şehirde yaşamayan en zengin kesimi” hedeflediğini ifade ediyor.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 3

WALL STREET’TEN SERT TEPKİ

Öneri, Wall Street çevrelerinde güçlü itirazlarla karşılandı. Risk fonu milyarderi Daniel Loeb, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Mamdani’yi “sınıf savaşı körüklemekle” suçladı. Loeb ayrıca, yatırımcı Ken Griffin’in 238 milyon dolarlık Manhattan çatı katı dairesinin tanıtım videosunda yer almasını “hedef gösterme” olarak değerlendirdi.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 4

Loeb, “Bir şehri vergilerle refaha ulaştıramazsınız. Hayırseverleri şeytanlaştırarak sermaye çekemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 5

TRUMP DA TARTIŞMAYA KATILDI

Tartışmaya ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Belediye Başkanı Mamdani New York’u yok ediyor… Bu vergi politikaları tamamen yanlış” dedi.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 6

Eyalet Valisi Kathy Hochul ise söz konusu ikinci konut vergisinin bahar döneminde açıklanacak bütçeye dahil edileceğini ve yılda en az 500 milyon dolar gelir sağlayacağını belirtti. New York’un milyarlarca dolarlık bütçe açığıyla karşı karşıya olduğu biliniyor.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 7

İŞ DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ken Griffin’e destek veren iş dünyası temsilcileri de tartışmaya katıldı. Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Griffin’in New York’a yaptığı yüksek tutarlı yatırımların eleştirilmek yerine takdir edilmesi gerektiğini savundu. Ackman, Mamdani’nin “zenginleri vergilendirme” söyleminin aslında desteklemek istediği kesimlere zarar verebileceğini ileri sürdü.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 8

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Lüks gayrimenkul sektöründe de farklı görüşler öne çıktı. Corcoran’da çalışan emlak danışmanı Noble Black, vergi haberinin ardından müşterilerinden yoğun telefon aldığını belirterek, “Zengin alıcılar burada yatırım yapmayabilir” dedi. Black’e göre olası bir talep düşüşü, inşaat işçilerinden temizlik görevlilerine kadar geniş bir kesimi olumsuz etkileyebilir.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 9

Buna karşılık bazı sektör temsilcileri ise endişeli değil. Leslie J Garfield şirketinden Matthew Lesser, New York’un geçmişte benzer krizleri aştığını hatırlatarak, “New York’tan şüphe duyanlar her zaman yanıldı. Bu düzenlemenin işlem hacmi üzerinde ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Emlakta “zengin vergisi” krizi: Siyasetçiler ve milyarderler karşı karşıya - Resim: 10

EŞİTSİZLİK TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Kasım 2025’te sürpriz bir seçim zaferi kazanan 34 yaşındaki Mamdani’nin kampanyası, yüksek gelir gruplarına yönelik vergi artışı vaatleriyle öne çıkmıştı. Ancak milyonerlere yönelik gelir vergisi artışı planı daha önce eyalet yönetimi tarafından engellenmişti. Yeni “ikinci konut vergisi” önerisi, New York’ta gelir eşitsizliği ile ekonomik büyüme arasındaki denge tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

