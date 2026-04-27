Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sunulan 31 sayfalık yeni bilirkişi raporunda, depremde yerle bir olan 7'şer katlı 6 blokun inşa sürecindeki vahim ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Pamukkale Üniversitesi’nden 7 akademisyenin hazırladığı raporda, yıkılan blokların zemin etüt raporu ve temel tasarım projesinin bulunmadığı tespit edildi.

"SORUMLULUĞUMUZ YOK" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Sanıkların, suçlamaları vefat eden Nurettin M.'ye atarak kendilerinin sadece şirket çalışanı oldukları ve yıkımla alakalarının bulunmadığı yönündeki savunmaları raporla çürütüldü.

Yapı kullanma izin belgelerinin 13'ünde, Aslar İnşaat ve Ticaret AŞ'nin resmi olarak "yapı müteahhidi" olarak tanımlandığı belirlendi.

Raporda, binaların inşasının tamamlanıp belgelerin alınmasının ardından şirket hisse devirlerinin yapıldığı kaydedildi.

TEKNİK İHMALLER: BOZUK DONATI VE YANLIŞ KANCA AÇISI

Raporda binaların yıkılma nedenleri teknik verilerle şöyle açıklandı:

"Donatılar arasındaki aralıkların 1975 Deprem Yönetmeliği'ne aykırı olduğu, etriye ucu kanca açılarının 135 derece olması gerekirken bu kurala uyulmadığı, bazı kolonlarda asgari orandan daha düşük boyuna donatı kullanıldığı saptandı.

Bu bulgular ışığında, yapı müteahhidi ile birlikte alt yüklenici firmanın da "asli kusurlu" olduğu kanaatine varıldı."

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Afette 9 yakınını kaybeden bir vatandaşın ihbarıyla Ankara'da yakalanan ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mehmet Ö.'nün de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Bilirkişinin "Savunma dilekçelerindeki beyanlar, inşa sürecinde yürürlükte olan standartlara uymakla yükümlü olan kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." notu dikkat çekti.