Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, emlak vergisinin uygulanmasına ilişkin yeni bir tebliğ yayınladı. Yapılan tebliğde 2026 yılında, bir önceki yıla ait emlak vergisinin 2 katı olarak uygulanacağı belirtildi.

EMLAK VERGİSİNDE ORAN DEĞİŞTİ

NTV’de yer alan habere göre; 2025 yılında 600 lira olan emlak vergisi, 2026 yılında bin 800 liraya çıkacak.

SOKAK VE CADDE DETAYI

Tebliğde en dikkat çeken detay ise yeni sokak ve caddelerde, takdir komisyonlarının belirlediği oranlar aynı şekilde uygulanacak. Yeni cadde ve sokaklarda yasa değişikliği ile yaşama geçirilen 2 katı sınırlaması geçersiz sayılacak. Bu binaların yüksek vergi ödemesine olanak sağlayacak.

Tebliğde, “Arsa veya arazinin herhangi bir sebeple takdir dışı kalması veya yeni cadde ve sokak oluşması gibi nedenlerle 2025 yılına ait birim değerin bulunmaması halinde, bu arsa ve araziler için 2026 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen birim değerler esas alınacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bilindiği üzere takdir komisyonları, 2025 yılında yüzde 1000 gibi yüksek artışlara gitti. Yeni bir cadde oluşması halinde, mükellefler, emlak vergilerini yasa ile yapılan indirime göre değil, takdir komisyonunun belirlediği yüksek orana göre uygulayacak.

Emlak vergisi artışlarında, 3 yıl boyunca taktir komisyonlarının belirlediği oran değil, yeniden değerleme oranı esas alınacağı da tebliğde belirtildi.

Tebliğdeki bir başka önemli ayrıntı ise bir bina veya arazinin mükellefinin değişmesi halinde, takdir komisyonlarının belirlediği oranların dikkate alınacak olması oldu.