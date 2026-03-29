Emlak ilanları üzerinden yapılan dolandırıcılıkta yeni dönem! Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, kapora dolandırıcılığında yeni bir yöntem daha ortaya çıktı.

Son dönemde artan kapora dolandırıcılığında akılalmaz bir yöntem deşifre edildi. Dolandırıcılar artık sadece sahte ilan açmıyor; doğrudan güvenilir emlak ofislerinin ilan hesaplarını ele geçiriyor!

"SİZ FARK ETMEDEN HESABINIZA SIZIYORLAR"

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın uyarısına göre, hackerlar emlakçıların şifrelerini çalarak piyasa fiyatının çok altında "hayali" ilanlar giriyor. İletişim bilgilerini ve profil fotoğraflarını değiştirerek güven kazanan dolandırıcılar, "İlanı senin için rezerve ederim" diyerek kapora topluyor. Gerçek ofis durumu fark edene kadar onlarca vatandaş mağdur ediliyor.