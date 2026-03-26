St. Barths’ta geçirdiği beyin kanaması sonrası Miami’de ameliyat edilen Adnan Şen, burada kaptığı enfeksiyon nedeniyle 5 Şubat’ta ikinci kez operasyon geçirmişti. Son gelişmelere göre sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

ADNAN ŞEN TEDAVİSİNİN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ

ABD’de “Emlak Kralı” olarak anılan Adnan Şen’in, yaşadığı bu zorlu sağlık sürecini ilk kez kamuoyuna duyuran isim Bülent Cankurt olmuştu.

Cankurt bu kez de enfeksiyonun kemikte oluşturduğu sorun nedeniyle kafatası yeniden açılan Adnan Şen'in, tedavisinin tamamlanmasının ardından eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile birlikte İstanbul’a geldiğini duyurdu.

Pazartesi günü İstanbul’a ulaşan aileden Adnan Şen henüz görüntülenmezken, Begüm Hanım önceki gün Zincirlikuyu’da yakın dostları Yelda Tiftik ve Funda Filibeli ile bir restoranda objektiflere yansıdı. Keyifli ve rahat tavırları dikkat çekti.

İki büyük operasyon geçiren Adnan Şen’in son durumu ise merak konusu. Henüz sosyal hayata karışmamış olsa da kendisini gören bir yakını, genel sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında İstanbul’a gelerek iki aydan uzun süre kalan Şen ailesinin, bu ziyaretlerinin ne kadar süreceği ise şimdiden merak ediliyor.