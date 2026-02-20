Yeniçağ Gazetesi
Emlak Konut'tan yeni kampanya: Faizsiz ev fırsatı sunulan şehirler açıklandı

Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere dört ildeki 24 projeyi kapsayan yeni konut kampanyasını duyurdu. Faizsiz ödeme, indirim ve taksit erteleme seçenekleri sunulan kampanya 18 Mart’a kadar devam edecek.

Emlak Konut’tan yeni konut kampanyası
Emlak Konut, farklı ödeme seçenekleri içeren yeni konut kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında faizsiz finansman, indirim ve taksit erteleme gibi seçenekler sunuluyor.

Başvurular başladı
Kampanya için başvurular 19 Şubat itibarıyla alınmaya başlandı. Vatandaşlar 18 Mart tarihine kadar projelere başvuruda bulunabilecek.

Faizsiz ödeme seçeneği sunuluyor
Kampanyanın en dikkat çeken yönü, banka kredisine alternatif olarak faizsiz ödeme planlarının sunulması oldu.

Yüzde 26’ya varan indirim
Peşin ödeme yapabilen alıcılar için yüzde 26’ya kadar indirim uygulanırken, ek taksit kolaylığı da sağlanıyor.

Yeni Yuvam modeli de dahil edildi
Daha önce uygulanan Yeni Yuvam modeli de kampanyaya dahil edildi. Bu seçenekte alıcılara ayrıca indirim imkanı sunuluyor.

Taksitler 3 yıl sonra başlıyor
Belirli ödeme planını tercih eden alıcılar, peşinat sonrası taksit ödemelerine 3 yıl sonra başlayabiliyor.

Kampanya hangi illerde geçerli
Konut kampanyası İstanbul’un yanı sıra Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki projeleri de kapsıyor.

Toplam 24 proje satışta
Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe, Düşler Vadisi Riva, Park Yaşam Antalya ve Evora Denizli gibi toplam 24 proje kampanya kapsamında yer alıyor.

Ticari üniteler de satışta
Bazı projelerde yalnızca konut değil, ticari alanlar da yatırımcılara sunuluyor.

Ramazan boyunca satış ofisleri açık
Ramazan süresince satış ofisleri gündüz mesaisine ek olarak iftar sonrası da hizmet vermeye devam edecek. Detaylara resmi kanallar üzerinden ulaşılabilecek.

