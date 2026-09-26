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Şaibeli satışı ifşa ediyorum diyen Selçuk Türkoğlu, "Bunun adı mal kaçırma değil midir? Yaklaşık 20 milyar TL civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu para nerededir? Acaba bu para çeşitli işlemlerle yurt dışına kaçırılmış mıdır?" ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle:

“ŞAİBELİ SATIŞI” İFŞA EDİYORUM!"

Bursa’nın en büyük rant arazisi olan 100 bin metrekarelik Carrefour’sa arazisinin; EMLAK KONUT GYO tarafından Katılımevim’den 7 Ağustos 2026 tarihinde satın alındığı ortaya çıktı!

Şimdi biz buradan soruyoruz: Bursa’nın göbeğindeki bu arsayı Emlak Konut, arkasında yaklaşık 500 bin mağdur bırakan Katılımevim’den kaç liraya aldı?

Ne Emlak Konut ne de Katılımevim, bu satışı KAP’a neden bildirmedi. FON operasyonları başlamadan kırk gün önceki bu satışın anlamı nedir?

Bunun adı mal kaçırma değil midir? Yaklaşık 20 milyar TL civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu para nerededir? Acaba bu para çeşitli işlemlerle yurt dışına kaçırılmış mıdır?

Emlak Konut acilen bu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır!

Devlet kurumlarının, bu şekilde şaibeli kurumları kurtarmak gibi bir görevi var mıdır?