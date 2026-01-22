Kısa Dalga'dan Cana Coşkun'un haberine göre, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ait Şan Ökten tesislerini kapsayan yaklaşık 2 hektarlık alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29 Ağustos 2025 tarihli onayıyla “afet riski” gerekçesiyle rezerv alan ilan edilmişti. Süleyman Seba tesisi, voleybol şubesi, BJK Şevket Belgin Spor Salonu ile Dikilitaş Spor Kulübü’ne ait halı sahaların bulunduğu bu alan için 9 Ocak’ta duyurulan imar planı değişikliği, 10 katlı ve bir rezidans projesinin önünü açtı.

Ancak asıl tartışma, planın içeriğinden çok izlenen yöntem üzerinde...

PLAN YOK TANITIM VAR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar planı değişikliğini 9 Ocak’ta askıya çıkarırken, Emlak Konut’un proje tanıtım videosunu üç gün önceden, 6 Ocak’ta yayımladığı ortaya çıktı. Videoda rezidansın tamamlanmış hali, proje detayları ve ihale sürecine dair bilgiler yer aldı. Yani kamuoyuna henüz duyurulmamış bir plan, fiilen olmuş bitmiş gibi pazarlanmış oldu.

HUKUKİ SÜREÇ BEKLENMEDİ

İmar planları askıdayken itiraz ve dava açma süresi devam ediyor. Buna rağmen Emlak Konut, 21 Ocak’ta arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumunu yaptı. Hukuki sürecin tamamlanması beklenmeden atılan bu adımlar, projenin yargı ve itiraz mekanizmaları devre dışı bırakılarak hızla sonuçlandırılmak istendiği şüphesini güçlendiriyor.

İHALE KALABALIK

İhaleye 18 şirketin başvurduğu açıklanırken, listede kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen şirketlerin yanı sıra geçmişte ihale yasakları ve siyasi bağlantılarıyla tartışma konusu olmuş isimlerin bulunması da dikkat çekti. Başvuruda bulunan şirketler arasında Aydur Yapı–Oftaş GYO, Fuzul GYO, Başyapı Grup, Yıldızlar İnşaat, Mustafa Ekşi İnşaat–MÇ Müteahhitlik, Misek İnşaat–Yapıtaş GYO, Özkılıç Yapı, Yılkanur ve Kibritçi İnşaat ile Aslan Yapı–Tona Yapı–Yüksekdağ GYO iş ortaklığı yer alıyor.

CAMİA TEPKİLİ, SÜREÇ HIZ KESMİYOR

Beşiktaş camiası içinden ve kent hakkı savunucularından imar planı değişikliğine karşı dava açılması çağrıları yükselirken, Emlak Konut cephesinde takvim işlemeye devam ediyor. Askı süresi dolmadan yapılan tanıtımlar, tamamlanan ihale oturumları ve “her şey hazırmış” görüntüsü, projenin kamuoyunun itirazlarına rağmen geri dönülmez bir noktaya taşınmak istendiğini düşündürüyor.

Kısacası Dikilitaş’ta mesele yalnızca bir rezidans projesi değil; hukuki süreçler işletilmeden, itiraz hakkı fiilen anlamsızlaştırılarak yürütülen bir planlama pratiği YORUMLARI DA YAPILDI