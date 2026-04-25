İstanbul'da, internet sitelerine koydukları sahte satılık ev ilanları üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Mağdur olan bir vatandaşın 60 bin lira kapora gönderdikten sonra ilan sahiplerine bir daha ulaşamaması üzerine başlayan soruşturma, dolandırıcılık şebekesinin deşifre oldu.

Olay, Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden A.A. isimli vatandaşın internet üzerinden gördüğü cazip fiyatlı satılık ev ilanına ilgi göstermesiyle başladı. İlanı inceleyen A.A., evin özelliklerini beğenerek sahipleriyle iletişime geçti. Yapılan görüşmeler sonucunda ev için 60 bin lira kapora ödemesi talep edildi. A.A., güvenerek bu parayı ilgili hesaba gönderdi. Ancak kapora ödemesinin ardından ilan sahipleriyle bir daha irtibat kurulamadı. Telefonlar kapalı kaldı, mesajlara yanıt verilmedi.

Durumdan şüphelenen A.A., hemen polise başvurarak dolandırıldığını öne sürdü ve şikayetçi oldu. İstanbul polisi, şikayet üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucu şüphelilerin Beylikdüzü ilçesinde bir adreste kaldığı belirlendi.

Yapılan operasyonla U.Z. ve S.N.Z. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı adreste kapsamlı arama yapıldı. Aramalarda 932 bin 800 lira nakit para, bir tablet bilgisayar, dört cep telefonu ve 14 adet SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen çok sayıda SIM kartın, farklı dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ve sahte ilanlar için sürekli hat değiştirildiği değerlendiriliyor.

DİKKATLİ OLUNMASI İSTEDİ

Polis yetkilileri, özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve çevre ilçelerde ucuz fiyatlı satılık veya kiralık ev ilanları yayınlayarak çok sayıda vatandaşı benzer yöntemlerle dolandırdığını belirtiyor. Sahte ilanlarda gerçek ev fotoğrafları kullanılarak alıcıların dikkatini çektiği, kapora alındıktan sonra ise ortadan kayboldukları. Bu tür dolandırıcılıkların son dönemde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde arttığı ve özellikle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların bu tuzağa düşmemeleri istendi

Polisteki sorgusu sonrası adliye sevk edilen, S.N.Z. hakkında ev hapsi kararı verirken, daha önce 28 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen U.Z.’yi ise tutuklayarak cezaevine gönderdi.

EMLAK DOLANDIRICILIĞINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Yetkililer, özellikle internet üzerinden satılık veya kiralık ev arayan vatandaşları uyardı. Ucuz fiyatlı ilanlara karşı dikkatli olunması, kapora ödemesi yapılmadan önce evin mutlaka fiziki olarak görülmesi ve tapu işlemleri tamamlanmadan herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca ilan veren kişilerin kimlik doğrulaması ve güvenilir emlak platformlarının kullanılması öneriliyor. Son yıllarda benzer kapora dolandırıcılıklarının artması üzerine emniyet birimlerinin bu tür suçlara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı kaydedildi.