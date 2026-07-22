Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Yıldız, 4 arkadaşı ile birlikte geldiği sitede 16'ncı kattan düştü. Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emirhan’ın ölümündeki gizem yerini koruyor: Gözler Adli Tıp’a çevrildi: 5 arkadaşı gözaltına alındı - Resim : 1

Yıldız’ın düştüğü alana gelen itfaiye ekipleri, gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emirhan Yıldız’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emirhan’ın ölümündeki gizem yerini koruyor: Gözler Adli Tıp’a çevrildi: 5 arkadaşı gözaltına alındı - Resim : 2

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emirhan Yıldız’ın daire içerisindeki arkadaşlarıyla kavga ettiği ve kavgadan kısa bir süre sonra 16'ncı kattan düştüğü öne sürüldü. Olayla ilgili evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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