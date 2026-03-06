

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kg kategorisinde Türkiye 5.’si olan Bilecikli sporcu Emirhan Yılmaz, ülkemizi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek.

Avrupa Judo Birliği (EJU) 2026 faaliyet programında yer alan “Antalya Millennium Team Cadet European Cup 2026”, 7–8 Mart 2026 tarihlerinde Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 25 ülkeden 750’ye yakın sporcunun katılım sağlayacağı bu önemli organizasyonda, Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kg kategorisinde Türkiye 5.’si olan Emirhan Yılmaz, Bilecik’i ve ülkemizi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, önemli şampiyona öncesi sporcu ve antrenörü Sercan Can’a başarılar diledi.