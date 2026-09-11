Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken karşılaşmanın gol perdesini Emirhan Topçu açtı.

Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde kafa vuruşuyla ağları havalandıran Emirhan Topçu, karşılaşmanın ardından mücadeleyi ve gol pozisyonunu değerlendirdi.

Emirhan Topçu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Herhangi bir konsantrasyon eksikliği puan kaybına neden olabilir ama biz bu konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. İyi çalıştık, güzel oldu bizim için. Şu anda üstlerdeyiz ve buralarda devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, bu şekilde devam etmek istiyoruz."

'GOL YEMEMEK BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ'

"Savunma için şunu söyleyeyim, daha önce de söyledim, hoca savunma diye buraya geldi. En önemlisi savunma zaten biz savunma oyuncuları için. Gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak."

'ORKUN'LA GOLÜ ÇALIŞIYORUZ'

"Orkun'la golü çalışıyoruz birkaç gündür. Oraya keseceğini biliyordum. Oraya kesti ve güzel de bir gol oldu. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir."