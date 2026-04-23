Beşiktaş’ın Corendon Alanyaspor’u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Emirhan Topçu, takım olarak çok iyi bir performans sergilediklerini belirterek, gol yemeden kazanmanın önemine dikkat çekti.

Kupada net bir hedefleri olduğunu vurgulayan milli futbolcu, “Kupayı almak istiyoruz. Bence en büyük aday biziz. Tek hedefimiz kupa ve sezonu mutlu şekilde bitirmek” dedi.

Yayıncı kuruluş ekranlarına konuşan Emirhan Topçu, yarı finali evlerinde oynayacak olmanın avantaj olduğunu ifade ederek, “Önce yarı final, sonra final. Beşiktaş bu kupaları çok aldı, biz de aynı hedefteyiz” sözlerini kullandı.

Genç savunmacı, takımın tamamen Türkiye Kupası’na odaklandığını ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.