CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul’da yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kürsü işgalinin AKP Grubu tarafından yapıldığını savunan Emir, Meclis Başkanı’nın tutumunu eleştirerek, “Kürsüyü işgal edenin kim olduğu tutanaklarda var. Bunun görülmemesi demokrasi açısından kabul edilemez” dedi.

Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında yaşananların Anayasa ve İçtüzük’e aykırı olduğunu öne süren Emir, yapılan yeminin geçerli olmadığını iddia etti. CHP olarak söz haklarını kullandıklarını ve usul tartışması açmak istediklerini belirten Emir, buna izin verilmediğini söyledi.

'EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA'

Emir, yaklaşık 17 milyon emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Düzenlemeyi sosyal devlet ilkesine aykırı bulduklarını ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını hatırlatan Emir, yüksek mahkemenin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesini de eleştirdi.

CHP’nin sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

'YARGI BAĞIMSIZLIĞI ZEDELENDİ' İDDİASI

CHP’li Emir, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasını da eleştirerek, bunun yargının siyasallaştığının göstergesi olduğunu savundu. İstanbul’da seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların siyasi olduğunu ileri süren Emir, Türkiye’de kuvvetler ayrılığının zedelendiğini iddia etti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a verilen hapis cezasını da gündeme getiren Emir, kararın ifade özgürlüğü açısından sorunlu olduğunu öne sürdü.

'CHP GRUBU BİRDİR'

Emir, Akın Gürlek’in yemin töreni sırasında CHP içinde görüş ayrılığı olduğu iddialarını da reddederek, “CHP Meclis Grubu birdir, tavrımız nettir” dedi.

Yaşanan tartışmaların çarpıtıldığını savunan Emir, kavgada yaralanan CHP’li milletvekillerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.