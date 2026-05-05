2026 Okçuluk Dünya Kupası Şanghay Ayağı’na katılan milli sporcu Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun açıklamasına göre Emircan, Şanghay’da düzenlenen organizasyonda 718 puanlık derecesiyle önemli bir başarıya imza attı.

AVRUPA REKORUNA ORTAK OLDU

2025 yılında “dünyada yılın en iyi okçusu” seçilen Emircan Haney, erkekler makaralı yay sıralama atışlarında elde ettiği 718 puanla Avrupa rekorunu egale etti.

25 yaşındaki sporcu ayrıca, Evren Çağıran’a ait 715 puanlık Türkiye rekorunu da geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.