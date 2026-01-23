Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 6 yıl 13 ay hapis cezası verilen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün evlenme hazırlığındaki sevgilisi Sibel Can ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Avşar haberinde şu bilgilere yer verdi:

‘İNŞALLAH İNŞALLAH HAFTAYA DÖNER’

Emir Sarıgül’ün bu dosya nedeniyle sevgilisi Sibel Can’ı da yanına alarak yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Sarıgül’ün yakın çevresi bu kaçışı doğrularken, Emir Sarıgül’e ulaşmak için aradığım babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’de, “Emir Londra’da…” dedi. Ne zaman döner şeklindeki soruma ise baba Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” diye yanıt verdi.