Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kısaca İBB, kentin sahil şeritlerini ve kıyı yapılarını olası afetlere karşı dirençli, estetik ve kesintisiz yaşam alanlarına dönüştürmek amacıyla yürüttüğü kapsamlı kıyı düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üstlenilen bu yatırımlarla, zamanla teknik ömrünü tamamlamış ve göçme riski taşıyan rıhtımlar çelik kazık veya su içi beton blok sistemleriyle güvenli hale getiriliyor.

Tarihi Yarımada’dan Marmara kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafyada yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatılar İstanbulluların hizmetine sunuluyor.

Eminönü Meydanı ve Unkapanı Köprüsü Arası Çevre Düzenlemesi 2. Etap İnşaatı’nda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 93 seviyesine ulaştığı bildirildi. Proje kapsamında çelik borulu kazık yöntemi kullanılarak kıyı güçlendirme imalatları başarıyla tamamlandı. Yürüyüş ve bisiklet yolları, sosyal tesisler, kafeterya, çocuk oyun alanları ve İETT duraklarını kapsayan dev projenin Ekim 2026 tarihinde tam kapasiteyle hizmete açılması hedefleniyor. Bu sayede Haliç kıyısındaki yaya akışı çok daha güvenli ve keyifli bir yapıya kavuşacak.



Büyükçekmece ve Beylikdüzü sahil şeridinde yer alan 168 bin metrekarelik devasa alandaki düzenleme inşaatında da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede gelinen son aşamada Cumhuriyet Meydanı düzenleme işleri eksiksiz şekilde tamamlandı. Geniş yürüyüş yolları, modern spor sahaları, yenilenen plaj alanları ve geniş kapasiteli otopark düzenlemelerini içeren çalışmaların Haziran 2027 tarihinde tamamlanması öngörülüyor. Proje bittiğinde bölge sakinleri modern donatılara sahip dev bir sahil parkına kavuşacak.



Boğaz’ın en kritik noktalarından biri olan Arnavutköy Akıntıburnu Sahili’nde başlatılan çelik kazıklı kıyı güçlendirme çalışmalarında ise yüzde 33 ilerleme kaydedildi. Kent genelinde yürütülen bu geniş çaplı vizyon çerçevesinde Salacak, Paşalimanı, Kuzguncuk, Ortaköy, İstinye, Kabataş ve Avcılar başta olmak üzere toplam 17 farklı noktadaki kıyı güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanarak İstanbulluların kullanımına açıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen kıyı projeleri sadece görsel ve sosyal bir yenilenme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kenti gelecekteki afetlere karşı korumayı amaçlıyor. Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek olası depremler, tsunami riskleri, iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmeleri ve şiddetli fırtınalara karşı kıyı duvarları mühendislik harikası yöntemlerle sağlamlaştırılıyor. Su altına çakılan dev çelik kazıklar ve beton bloklar sayesinde deniz erozyonunun önüne geçilirken, kıyı kaymalarının da tamamen engellenmesi hedefleniyor.

KESİNTİSİZ YAYA VE BİSİKLET ULAŞIM AĞI KURULUYOR

İBB’nin kıyı vizyonunun en önemli unsurlarından birini de kesintisiz yaya ve bisiklet ulaşımı oluşturuyor. Kent içi ulaşımda motorlu araç bağımlılığını azaltmayı hedefleyen projeler sayesinde, vatandaşlar İstanbul’un bir ucundan diğerine sahil boyunca güvenle yürüyebilecek veya bisiklet sürebilecek. Yeşil alan miktarlarını artıran peyzaj mimarisi çalışmalarıyla desteklenen bu sahil parkları; dinlenme alanları, açık hava spor ekipmanları, çocuk parkları ve kültürel etkinlik alanlarıyla megakent sakinlerine nefes aldıracak bütüncül yaşam alanları sunuyor.