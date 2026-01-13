Türk müziğinin mirasıyla yeni nesil yetişiyor

Türk müziğinin kültürel mirasını yeni kuşaklara aktarmayı amaçlayan eğitim modeli, İstanbul’da dikkat çekiyor. Üsküdar’da faaliyet gösteren Palet Türk Müziği İlkokulu, müzik temelli eğitim anlayışıyla çocukları erken yaşta geleneksel müzikle buluşturuyor.

Okulu ziyaret eden Emine Erdoğan, Türk müziğinin yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumun ortak hafızasını ve duygularını taşıyan güçlü bir kültürel değer olduğunu vurguladı. Erdoğan, müziğin kimlik inşasında önemli bir rol oynadığını belirterek, bu tür eğitim modellerinin kültürel süreklilik açısından kritik olduğunu ifade etti.

Müzik odaklı eğitim modeli

Montessori yaklaşımıyla şekillendirilen okulda, çocukların yaratıcılığı ve bireysel gelişimi ön planda tutuluyor. Eğitim programında Türk müziğinin makam, usûl ve ritim yapıları temel alınırken, amaç yalnızca müzisyen yetiştirmek değil; estetik duyarlılığı yüksek, kültürel bilince sahip bireyler kazandırmak olarak tanımlanıyor.

Yetkililer, okulun ilerleyen yıllarda ortaokul ve lise seviyelerine genişletilmesinin planlandığını belirtirken, projeye olan yoğun ilginin bu alandaki ihtiyacı da gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Her yıl çok sayıda başvuru alan okul, sınırlı sayıda öğrenci kabul ediyor.

Kültürel aktarım vurgusu

Ziyaret sırasında yapılan değerlendirmelerde, Türk müziğinin modern eğitim sistemi içinde daha görünür hale gelmesi gerektiği vurgulandı. Eğitimciler, geleneksel müziğin çocuklara erken yaşta aktarılmasının, kültürel bağların güçlenmesine katkı sağladığını dile getirdi.