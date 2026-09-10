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Kaynak: Haber Merkezi

Emine Erdoğan’dan ‘Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı

Deniz çayırlarını korumak ve ekosistem dengesini sağlamak amacıyla Mapa Şamandıra projesi hayata geçirilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mapa Şamandıra Projesi'ne ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Geleceğe sadece şehirler değil, masmavi koylar da bırakıyoruz. Fethiye’de kontrolsüz demirlemeye son verdik. Artık çapa yok, mapa-şamandıra var. Fethiye Körfez’imizi tertemiz yapacak Rotamız açık, istikametimiz güçlü, mavimiz daim olsun!" demişti.

Kurum'un paylaşımını alıntılayan Emine Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

'SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUM'

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fethiye Körfezi’nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. "

MAPA-ŞAMANDIRA NEDİR?

Mapa-Şamandıra Projesi, teknelerin deniz tabanına çapa atmak yerine önceden belirlenmiş sabit mapa ve şamandıralara bağlanmasını sağlayan bir çevre koruma uygulamasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında Fethiye Körfezi'nde başlatıldı. Mapa-Şamandıra Sistemi'yle Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden dip çamuru temizlenecek, deniz tabanındaki tahribatın ve çapa atmanın engellenmesini sağlıyor.