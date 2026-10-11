Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir kutlama mesajı paylaştı.

"Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal; bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı, bugünün sevinci olmanın ötesinde, yarının Türkiye’sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır. Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor, sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum."