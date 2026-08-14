Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 25'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

NSosyal platformu üzerinden "Milletimizle Çeyrek Asır" etiketiyle paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, geride kalan 25 senelik süreçte halkın güveniyle büyüyen ve insan odaklı hizmetlerle değer kazanan bir yürüyüş yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk… Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25'inci yaşı kutlu olsun."