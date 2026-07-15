Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden anma mesajı yayımladı. Erdoğan, dijital platformdaki paylaşımında "Zafer Bizim" etiketine yer verdi.

Darbe girişimine karşı gösterilen kahramanca direnişi ve milli iradeyi vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin, sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece, karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız, millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık, milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. 15 Temmuz destanını yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."