Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Dünyanın önde gelen ekonomi ve sürdürülebilirlik platformlarından WEF, Sustainable Development Impact Meetings 2026 çerçevesinde gerçekleştirilecek üst düzey toplantının açılışında konuşması için Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi özel olarak davet etti.

Programda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da görev alacak.

WEF Başkanı’nın özel davetiyle Emine Erdoğan, “Meeting of the Circular Economy Transformation Community” toplantısındaki “Firestarter & Special Remarks” oturumunda açılış konuşmasını yapacak.