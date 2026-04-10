Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenliğimizin teminatı olan, şefkati ve cesareti aynı yüreğe sığdıran kahraman polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyorum. Vazife başında şehit düşen tüm emniyet güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.