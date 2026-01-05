YENİÇAĞ MERCEK HABER | FATİH ERBOZ

Maduro’nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından altın borası da karıştı. 22’nci dönem milletvekili Emin Şirin, “Şimdi altın 4 bin 400 dolara geldi. İşletmeci ve üretici firmaların kaçağı olup olmadığını mutlaka kontrol ediyorsunuzdur. Kamu payı ise yüzde 20 ile 25 arasında makul olarak alınan kamu payının asgari yüzde 50’ye getirilmesi lazım değil mı? Sayın Mehmet Şimşek, milletin gırtlağına basacağınıza bu konuya bir el atsanız..” diye seslendi.

Emin Şirin’in sosyal medya X platformu üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;

- Venezuella gündeme gelince tabi altın da gündeme geldi.

Türkiye’de altın madenciliğinde “kamu payı” nasıl alınır konusuna bir bakalım:

Altın, 3213 sayılı Maden Kanunu’na göre altın fiyatına bağlı kademeli bir “devlet hakkı oranı”na tabi.

Tablodaki baz oran (altın için, Londra ortalaması $/ons baz alınarak) şöyle:

•%2 (≤ 800 $/ons)

•%4 (801–1250)

•%6 (1251–1500)

•%8 (1501–1750)

•%10 (1751–2000)

•%14 (2001–2250)

•%16 (> 2251)

Dönem içi Londra borsası ortalaması ve TCMB ortalama kur esas alınıyor.

Bu oranlar “artırımlı” uygulanabiliyor.

•Altın ve gümüş için devlet hakkı oranlarının %25 artırımlı uygulanmasına dair karar (Karar Sayısı 2932; RG 04.09.2020/31234)

•Sonra 10442 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile IV. Grup madenler için oranların 1/1/2025’ten itibaren %25 artırımlı uygulanacağı duyuruldu.

ŞİMDİ ALTIN 4400 $’A GELDİ. İŞLETMECİ VE ÜRETİCİ FİRMALARIN KAÇAĞI OLUP OLMADIĞINI MUTLAKA KONTROL EDİYORSUNUZDUR KAMU PAYI İSE %20 İLA 25 ARASINDA.

MAKUL OLARAK ALINAN KAMU PAYININ ASGARİ %50’YE GETİRİLMESİ LAZIM DEĞİL Mİ?

SAYIN MEHMET ŞİMŞEK, MİLLETİN GIRTLAĞINA BASACAĞINIZA BU KONUYA BİR EL ATSANIZ..

Not: Devlet hakkı tek bir kasaya gitmiyor, dağıtımı kanunda tarifli:

•%25 il özel idaresi (ve büyükşehirlerde eşdeğer yapı)

•%25 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (altyapı)

•%50 Hazine

Buna ek olarak maden belediye sınırları içindeyse satış tutarının %0,2’si ayrıca belediye payı olarak var.