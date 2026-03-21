Savaşın başlamasından bir süre önce Türkiye’deki iktidarın yüzünü batıya dönmesini ve etrafındaki gelişmeler konusundaki riskleri analiz edip bu eksende politika belirlemesi gerektiğini açıklayan 22’nci dönem İstanbul Milletvekili Emin Şirin ile ABD-İsrail İran arasındaki savaşı ve savaş sonrası Türkiye’nin konumunu konuştuk. Şirin, Türkiye’nin sınır güvenliği kadar dış politikadaki istikamet güvenliğinin altını çizerken, Türkiye’nin Ortadoğu bölgesine sınır olmasına rağmen, Ortadoğu ülkesi gibi yaşamaması gerektiğini vurguladı. Emin Şirin, savaş sonrasındaki uluslararası konumunu ve neler yapması gerektiğini YENİÇAĞ’a değerlendirdi.

YENİÇAĞ: Türkiye’nin dış politikasına yönelik olarak uzun zamandır “Türkiye yüzünü Batı’ya dönmelidir” uyarısında bulunuyorsunuz. Bunun nedeni, ABD-İsrail ile İran arasında çıkan savaş sonrasında bölgenin içine düştüğü istikrarsızlık sarmalının önceden belli olması mıydı? Bu belirtiler nelerdi?

EMİN ŞİRİN: Evet, tam olarak buydu. Benim uzun zamandır söylediğim şey romantik ya da ideolojik bir Batıcılık değil; devlet aklına dayalı bir istikamet tercihidir. Türkiye’nin kalkınma ihtiyacı ile Orta Doğu’nun yapısal gerçekliği arasında açık bir uyumsuzluk vardır. Bugün yaşanan savaş bu gerçeği sadece daha sert ve daha görünür hale getirdi.

İsrail’in Orta Doğu ve komşularına siyonist bir bakış açısıyla bakması, ABD’nin de tamamen bu çerçeveye uyması büyük bir tehlike arz ediyor. Bu yaklaşım, bölgeyi istikrar üzerinden değil, sürekli yeniden şekillendirme ve kontrol etme mantığı üzerinden okuyor. Bunun sonucu da kalıcı barış değil, bitmeyen gerilim ve çatışma oluyor. İsrail’in sınır tanımayan agresif, hatta yer yer vahşi tavrı, bugün gelinen noktada İsrail’in varoluş meşruiyetini dahi sorgulanır hale getiriyor.

Buna karşılık İran rejimi de farklı bir yerde durmuyor. Nükleer programı, balistik kapasitesi ve vekil güçler üzerinden kurduğu yapı, bölgeyi sürekli yüksek tansiyon hattında tutuyor. Körfez ülkeleri ise yüksek bedeller ödeyerek güvenlik satın almaya çalışıyor ama gerçek güvenlik yerine kırılgan bir bağımlılık üretmiş durumda. Bu tablo yeni değil; uzun süredir oluşan bir birikimin sonucudur.

Benim “Türkiye yüzünü Batı’ya dönmelidir” derken kastettiğim tam da budur. Türkiye Orta Doğu’ya komşudur ama kaderi Orta Doğu gibi yaşamak değildir. Türkiye’nin ihtiyacı; hukuk, kurumsallık, öngörülebilirlik, ekonomik rasyonalite, teknoloji, sermaye ve büyük pazardır. Bunun zemini de bellidir. Mesele ideolojik değil, matematik meselesidir. Türkiye sermayeyi nereden bulacak, malı nereye satacak? Cevap açıktır: Avrupa.

YENİÇAĞ: Türkiye bu savaştan stratejik olarak kısa ve uzun vadede nasıl etkilenecek? Sonuçlar neler olacak?

EMİN ŞİRİN: Türkiye bu savaştan kısa vadede üç alanda etkilenir. Birincisi enerji ve ekonomi alanında. Böyle bir savaş enerji fiyatlarını, nakliye maliyetlerini, sigorta giderlerini ve bölgesel ticaret risklerini artırır. Bu da Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyon, cari açık ve finansman baskısı yaratır.

İkincisi güvenlik alanında. Türkiye savaşa girmemeye çalışsa da savaş Türkiye’nin yanına kadar gelmiştir. Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Körfez hattında yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin güvenlik mimarisini doğrudan etkiler.

Üçüncüsü diplomasi alanında. Türkiye aynı anda Washington’la, Avrupa’yla, bölge ülkeleriyle ve gerektiğinde Tahran’la konuşmak zorunda kalır. Bu da son derece dikkatli, dengeli ve hata kaldırmayan bir diplomasi gerektirir.

Uzun vadede ise Türkiye’nin önünde iki yol vardır. Birincisi yanlış yoldur: Türkiye bu savaşın ardından daha fazla Orta Doğu merkezli bir güvenlik ve jeopolitik hatta gömülür, Avrupa istikametini gevşetir ve kendisini sürekli kriz yöneten ama refah üretemeyen bir bölge gücüne indirger.

İkincisi doğru yoldur: Türkiye bu savaşın ortaya çıkardığı kırılmaları Avrupa ile ekonomik, kurumsal ve savunma alanındaki ilişkilerini güçlendirmek için kullanır. Benim savunduğum yol budur. Bu savaş Türkiye’ye sadece risk üretmiyor; aynı zamanda yön tayini zorunluluğu da getiriyor.

YENİÇAĞ: Türkiye bu savaştan sonra Batı ile ilişkilerini yeniden sağlamlaştırma imkanı bulabilir mi? Böyle bir girişim olduğu takdirde neler yapmalı?

Emin Şirin: Evet, bulabilir. Hatta bu savaşın yarattığı sarsıntı, Türkiye açısından bir risk olduğu kadar ciddi bir fırsat da doğurabilir. Çünkü, Avrupa bugün savunma, tedarik zinciri güvenliği, yakın coğrafyada üretim, enerji güvenliği ve stratejik dayanıklılık başlıklarında yeni bir arayış içindedir. Türkiye ise ekonomik ölçeği, sanayi kapasitesi, savunma sanayiindeki gelişimi ve coğrafi konumuyla Avrupa’nın dışarıda bırakmasının pahalı olduğu bir ülkedir.

Ancak burada temel şart şudur: Türkiye bu fırsatı sadece jeopolitik önemini anlatarak değerlendiremez. Avrupa’ya yalnızca “ben lazımı” diyerek kalıcı sonuç alınmaz. Türkiye’nin aynı zamanda hukuk güvenliği, kurumsallık, öngörülebilirlik ve ekonomik rasyonalite üretmesi gerekir. Sermaye coğrafyaya bakar ama asıl olarak hukuka güvenir.

Bu nedenle Türkiye’nin yapması gereken şey, Avrupa ile ilişkileri yeniden stratejik öncelik haline getirmek, ekonomik ve ticari entegrasyonu güçlendirecek somut başlıklarda ilerlemek ve dış politikada Orta Doğu’ya aşırı angaje olmuş görüntüsünü azaltıp Avrupa ile kurumsal dilini ve güven ilişkisini yeniden inşa etmektir. Türkiye’nin önünde bir pencere açılabilir. Ama bu pencere sloganla değil, ciddi devlet aklıyla değerlendirilir.

YENİÇAĞ: ABD-İsrail ile İran arasındaki savaştan sonra Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyri nasıl olacak size göre? Bu ilişkinin niteliği Türkiye’nin ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerinde belirleyici olur mu?

Emin Şirin: Türkiye-İsrail ilişkilerinde kısa vadede gerçek bir siyasi normalleşme beklemiyorum. Gazze, Suriye ve bölgesel savaş iklimi böyle bir zemini şu aşamada ortadan kaldırmış durumdadır. İlişkinin siyasi tonu sert ve mesafeli kalacaktır.

Ancak bu, bütün temas kanallarının tamamen kapanacağı anlamına gelmez. Böylesi dönemlerde siyasi söylem ile devletler arası teknik temas aynı şey değildir. Güvenlik, istihbarat, sahadaki çatışmasızlık veya bölgesel denge başlıklarında kontrollü ve sınırlı temaslar devam edebilir. Devlet aklı bunu gerektirir.

Bu ilişkinin niteliği Türkiye’nin ABD ve AB ile ilişkilerini elbette etkiler. Özellikle ABD bakımından İsrail başlığı çok daha merkezi bir dosyadır. Dolayısıyla Ankara-Washington hattında bu konu daha hassas ve daha belirleyici olabilir.

Ama Avrupa açısından tablo daha geniştir. Avrupa Türkiye’ye yalnızca İsrail penceresinden bakmaz. Ticaret, göç, savunma, enerji, üretim zincirleri ve bölgesel istikrar gibi başka başlıklar da en az bunun kadar önemlidir. Bu nedenle Türkiye, İsrail meselesinde kendi tezlerini savunurken Avrupa ile ilişkisini tümüyle bu başlığa rehin vermemelidir. Türkiye’nin görevi duygusal savrulma değil, çıkar temelli denge üretmektir.

YENİÇAĞ: Savaş sürecinde Türkiye aktif tarafsızlık politikası izlemeye çalıştı. Bu savaşın bitiminde Türkiye bölgesel ve küresel anlamda konumunu nasıl tanımlamalı?

Emin Şirin: Savaş sürecinde Türkiye’nin aktif tarafsızlık politikası izlemeye çalışması doğruydu. Ama savaş bittikten sonra yalnızca “kimseyle kavga etmedik” demek yetmez. Türkiye savaş sonrasında kendini “taraf seçen ülke” olarak değil, “istikamet seçen ülke” olarak tanımlamalıdır.

Sayın Bahçeli’nin “Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır” sözü, Batı-ABD-İsrail merkezli bölgesel düzene anti-emperyal bir itiraz içeren jeopolitik bir yakınlaşma mesajı olarak algılanabilir. Ancak bu yaklaşımın, Tahran’ın çizgisini, vekâlet savaşlarını veya bölgesel hesaplarını meşrulaştıran bir çerçeveye dönüşmemesi gerekir. Türkiye bu tabloya, din ve medeniyetler savaşı eksenine çekilmek istenen bir kriz olarak bakmalı; devlet aklı ve milli menfaatleri temelinde kendi istikametini korumalı, katiyen taraf tutan bir konuma sürüklenmemelidir.

Türkiye, bölgenin içine çekilen bir mezhep ya da medeniyet cephesi ülkesi gibi davranmamalıdır. Kendini, Avrupa ile ekonomik ve kurumsal entegrasyonunu derinleştiren, NATO içindeki yerini koruyan, Orta Doğu’da ise kriz yöneten ama kimlik taşımayan bir stratejik eşik ülke olarak tanımlamalıdır.

Bunu açık söylemek gerekir: Türkiye’nin görevi Orta Doğu’ya kimlik taşımak değildir. Türkiye, Orta Doğu’yu ve yakın çevresini yönetilmesi gereken bir risk alanı ve ekonomik koridorlar sahası olarak görmelidir. Asıl istikamet Avrupa’dır. Çünkü pazar oradadır, sermaye oradadır, teknoloji bağlantısı oradadır, kurumsal çıpa da oradadır. Türkiye’nin küresel konumu bu gerçeklerden kaçamaz. Orta Doğu’ya komşu olmak başka şeydir, Orta Doğu gibi yaşamak başka şeydir. Türkiye komşu olabilir ama Orta Doğu gibi yaşayamaz, yaşamamalıdır.

YENİÇAĞ: Bu savaş ve savaşın sonucu Türkiye’nin iç politikadaki dengelerini etkiler mi? Özellikle “terörsüz Türkiye” olarak tanımlanan süreç bu savaştan ve sonuçlarından nasıl etkilenir?

Emin Şirin: Bu savaşın ve sonucunun Türkiye’nin iç politikadaki dengelerini etkilemesi kaçınılmazdır. Dış savaşlar Türkiye’de iç siyaseti her zaman etkiler; çünkü güvenlik, ekonomi ve kimlik tartışmaları aynı anda ısınır.

Birinci etki ekonomi alanında görülür. Enerji fiyatı, kur baskısı, enflasyon ve bütçe yükü arttıkça iç siyasette sertleşme eğilimi de artar. Bu, iktidarın güvenlik dilini güçlendirmesine, muhalefetin ise ekonomik maliyetler üzerinden eleştiri dozunu artırmasına yol açabilir.

İkinci etki güvenlik mimarisinde ortaya çıkar. Suriye sahası ve Irak hattı yeniden önem kazanır. Bölgesel savaş ne kadar uzarsa, “terörsüz Türkiye” diye tarif edilen sürecin dış şoklardan etkilenme ihtimali de o kadar artar. Özellikle İran, Irak, Suriye ve Orta Doğu hattında güç boşlukları veya vekil hareketlilikleri artarsa, Ankara içeride daha sert bir güvenlik refleksine dönebilir.

Ama burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Türkiye bu savaşı iç siyasette yeni kutuplaşmalar üretmek için değil, devlet kapasitesini tahkim etmek için okumalıdır. İçeride toplumsal dengeyi bozacak, dışarıdaki savaşın dilini içeri taşıyacak bir hat son derece tehlikelidir. “Terörsüz Türkiye” hedefi varsa, bu hedefin yolu bölgesel yangınları iç siyasete tercüme etmekten değil; hukuk, güvenlik ve toplumsal meşruiyet üçlüsünü birlikte kurmaktan geçer.

YENİÇAĞ: Bu tabloyu nasıl özetlersiniz?

Emin Şirin: Özetle, bu savaş bir kez daha şunu göstermiştir: Türkiye’nin meselesi sadece sınır güvenliği değildir; istikamet güvenliğidir. Orta Doğu’nun sonsuz krizlerine kimlik ve kader bağlayan bir Türkiye zayıflar. Avrupa eksenini güçlendiren, bölgeye ise soğukkanlı devlet aklıyla bakan bir Türkiye ise güç kazanır.